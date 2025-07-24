Elektrikli araç alacaklar dikkat! ÖTV oranlarında flaş değişiklik

Araçlarda uygulanan ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. tamamen değişti. İçten yanmalı otomobillerin ÖTV dilimi yüzde 70'den başlayıp yüzde 220'ye kadar çıkarken; elektrikli araçlarda da ÖTV oranları da değişti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ORAN ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni oranlara göre; elektrikli araçlarda en düşük ÖTV yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı.

ÜÇ YENİ VERGİ DİLİMİ OLACAK

Araçlarda, yüzde 90, yüzde 100 ve yüzde 170 gibi 3 yeni ÖTV dilimi de getirildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük yüzde 10'luk ÖTV diliminde olan elektrikli araçların ÖTV dilimi yüzde 25'e çıkarıldı. Bu oranın elektrikli araçlarda yaşanan satış artışlarında düşüş yaratması bekleniyor.