Elektrikli araç reklamlarında yanıltıcı beyan pahalıya patladı!

Ticaret Bakanlığı elektrikli otomobil sektöründe artış gösteren şikayetlerin ardından bu kapsamda yürüttüğü reklam denetimlerini sıklaştırdığı reklam kurulunun 12 Haziran 2025 tarihli toplantısında özellikle araçların menzil bilgilerinin tüketicilere nasıl yansıtıldığına dikkat edildi.



103 DOSYADAN 92 MEVZUATA AYKIRI



Toplantı kapsamında toplam 103 dosya görüşüldü bunlardan 92’si mevzuata aykırı bulundu. Bu kapsamda tüketiciyi yanıltan bu tarz reklamlara ilişkin durdurma kararı verildi ve toplamda 15 milyon 846 bin 894 TL idari para cezası uygulandı



Yapılan İncelemelerde, birçok markanın araç menzilini WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) standardına göre elde edilen laboratuvar verilerine dayandırarak tanıttığı saptandı. Öte yandan bu testlerin, gerçek sürüş koşullarını yansıtmadığı tespit edildi. Bakanlık, bu tür sunumların tüketicinin satın alma kararını etkileyerek yanıltıcı nitelik taşıdığına hükmetti.