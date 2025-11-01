Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Ocak 2026’dan itibariyle meskenlerde uygulanacak düşük tarifeli elektrik sınırını 5.000 kWh’den 4.000 kWh’e indirildi. Bu karar Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı No: 13912 ile de resmiyet kazandı.



Yeni düzenleme kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar ve bağımsız bölümler dahil meskenlerde yapılan elektrik tüketimleri, yıllık 4.000 kWh’ı aşamasu halinde daha yüksek fiyatlı Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden (SKTT) fiyatlandıralacak.



EPDK’nın açıklamasında, yeni sınırın kamu destekli tesisler ve tarımsal faaliyetler için de farklı uygulamalara tabi olacağı belirtildi. 1 Ocak 2026’dan itibaren yeni katsayılar ve tarife uygulamaları yürürlüğe girecek.