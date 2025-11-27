Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarında uygulanan sabit ücret tarifesini kaldırıyor. Yerine lokasyon ve zaman dilimine göre değişken fiyatlandırma sistemi getiriliyor.

Karar'dan Feyza Nur Çalıkoğlu'nun haberine göre; EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre yeni modelde şarj ücretleri, istasyonun bulunduğu bölgeye ve günün saatine göre farklılık gösterecek. Özellikle alışveriş merkezleri gibi yoğun bölgelerde ve akşam saatlerinde şarj yapan sürücüler daha yüksek ücret ödeyecek.

Yeni tarife sistemi, elektrikli araç kullanımının hızla arttığı Türkiye’de şebeke yükünü dengelemek ve talep yönetimini iyileştirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TRT Radyo 1’de yaptığı açıklamada, yeni tarifenin arz-talep dengesine göre şekilleneceğini bildirdi. Buna göre yoğun bölgelerde ve pik saatlerde şarj yapmak daha pahalı, sakin bölgelerde ve düşük tüketim saatlerinde ise daha ucuz olacak.

Başkan Yılmaz, sistemin işleyişini şu sözlerle özetledi:

"DAHA DÜŞÜK BİR ÜCRET ÖDEYEBİLECEK"

"Örneğin, büyük ve yoğun bir AVM’de aracını şarj eden bir elektrikli araç sahibi, yüksek talep nedeniyle daha yüksek bir tarifeden ücret öderken; daha sakin ve mütevazı bir bölgede şarj hizmeti alan kullanıcı daha düşük bir ücret ödeyebilecek."

Zaman bazlı tarifede ise akşam saatleri gibi elektrik tüketiminin zirve yaptığı dönemlerde fiyatlar yükselecek. Yılmaz, gece saatlerinin avantajını şöyle vurguladı:

"ÇOK DAHA UCUZA ŞARJ ETMEK MÜMKÜN OLACAK"

"Elektrik tüketiminin yoğun olduğu akşam saatlerinde tarifeler daha yüksek olacak; buna karşılık tüketimin azaldığı gece saatlerinde elektrikli araçlar daha uygun fiyatlarla şarj edilebilecek. Doğru yer ve doğru zaman seçilirse elektrikli aracı çok daha ucuza şarj etmek mümkün olacak."

MARKA AYRIMI YOK

EPDK Başkanı, şarj istasyonlarında marka ayrımcılığı tartışmalarına da son verdi:

"Aracınız hangi marka olursa olsun, yol üzerinde gördüğünüz herhangi bir şarj operatöründen hizmet alabilirsiniz. İşletmeciler her marka elektrikli araca hizmet vermek zorunda."

Yeni tarife sistemiyle elektrikli araç kullanıcılarının şarj alışkanlıklarını değiştirerek önemli tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.