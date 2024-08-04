Elektrikli aracına benzin koymaya çalışan şaşkın kadının istasyondaki görüntüleri herkesi güldürdü

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlerin yüzünü güldürdü. Yurt dışında yaşayan bir kadın elektrikli Tesla maka aracının şarj edildiğini unuttu. Bataryasının elektrikle dolduğunu unutan kadın bataryasının azaldığını görünce aracını benzin istasyonuna çekti.

Pompayı eline alan genç kadın dakikalarca aracının olmayan depo kapağını bulmaya çalıştı. O sırada arkada olan iki arkadaş şaşkın kadının boşa çabasını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Gülme krizine giren iki arkadaştan birisi cep telefonundan video çekmeye devam ederken diğer arkadaşta aracından inerek kadına sözde yardım etmeye gitti.

Yardım bahanesi ile kadın ile dalga geçen adam kadın ile beraber aracın depo kapağını bulmaya çalışırken ara ara videoya bakarak güldü.

En sonunda çabaları boşa giden kadın pompayı yerine koydu. Videoyu çeken adam ise camını indirerek “Bu bir elektrikli araba” diyerek bağırdı. Kadın ise kendi şaşkınlığına gülerek aracına bindi.

Yurt dışında çekilen bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı kadının şaşkınlığına güldü.