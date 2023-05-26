Elektrikli bisiklet böyle patladı

Elektrikli bisiklet bina için park edildiği yerde infilak etti. İngiliz itfaiyesi, elektrikli bisikletlerin evlerin içinde tutulmaması konusunda halkı uyardı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elektrikli bisiklet böyle patladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da elektrikli bisiklet patladı.

İtfaiye yetkilileri, son zamanlarda normalden daha fazla lityum pilli elektrikli skooter ve elektrikli bisikletlerin patladığını belirtip bu taşıtların evlerin içinde veya kapalı yerlerde tutulmaması konusunda uyardı.

Yetkililer uyarıda, lityum pillerin hızlı bir şekilde havaya beyaz ve gri duman saldığını, bu dumanın son derece yanıcı ve zehirli olduğunu belirtti.

Bir anda patlayan elektrikli bisikletten kaçınmanın çok zor olduğunu ifade eden itfaiye yetkilileri, bu taşıtların saniyeler içinde ateş topuna döndüğünü vurguladı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bu yıl içinde 52 elektrikli bisiklet ve 12 elektrikli skuterin patlayarak yangına neden olduğunu belirtildi. (DHA)

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