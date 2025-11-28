Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 yaşındaki B.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerinde rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yere savrulan B.S. ve arkasında oturan 9 yaşındaki E.T. yaralandı.

Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.T., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi. Samsun'da tedavisi devam eden Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E.T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan B.S.'nin tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili iceleme başlatıldı.