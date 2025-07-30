Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Düzce'de meydana gelen kazada motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde 3 kişinin bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek, kafasını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.


Kaza, 00.30 sıralarında Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı bitiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aydınpınar Caddesi istikametine gitmekte olan E.K idaresindeki 54 AIA 343 plakalı motosiklet, kaldırımdan inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ve üzerinde eşi ile çocuğu bulunan E.B idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek kafasını kaldırıma çarpan E.K ağır yaralandı. Yaralı E.K. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Elektrikli bisiklette bulunan 3 kişi ise 112 acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerin ardından hastaneye gitmek istemedikleri için ambulanstan indirildiler. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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