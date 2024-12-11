Feci kazada bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Feci kazada bisiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

Bolu’da bir kamyonet sürücüsü yaya geçidinden karşı yöne geçmeye çalışan elektrikli bisikletli kadın sürücüye çarptı. İsmi Esma Kaba, olduğu öğrenilen kadın feci kazada hayatı kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Umutkent Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 14 EV 311 plakalı kamyonet, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Esma Kaba'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaba, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü M.A.E., gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Elektrikli bisiklet sürücü kadın hayatını kaybetti

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