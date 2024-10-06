Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaza, saat 18.15 sularında Ocaklı Mahallesi Birgi Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ödemiş- Birgi Mahallesi yönünde giden L.Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosiklet, M.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yandan kazanın meydana geldiği an çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına dönmeye çalışan elektrikli bisikletin motosikletle çarpıştığı anlar net şekilde görüntülendi.