Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kaynak: DHA
Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, elektrikli bisikletle bir motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 18.15 sularında Ocaklı Mahallesi Birgi Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ödemiş- Birgi Mahallesi yönünde giden L.Ö. yönetimindeki 35 CFN 588 plakalı motosiklet, M.D.'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Diğer yandan kazanın meydana geldiği an çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; yolun karşısına dönmeye çalışan elektrikli bisikletin motosikletle çarpıştığı anlar net şekilde görüntülendi.

Son Haberler
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı
On binlerce kişinin emekliliği riske girdi! Düzeltme yapmak için son tarih Ekim sonu
On binlerce kişinin emekliliği riske girdi! Düzeltme yapmak için son tarih Ekim sonu
Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
Bir şiirin bana anlattıkları
Bir şiirin bana anlattıkları
Özgür Özel’e kaset kumpası
Özgür Özel’e kaset kumpası