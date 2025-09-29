Elektrikli bisikletle Şahinbey’de lokantaya daldı! Yemek yiyenler şaşkına döndü: Çocuk sürücü kaçtı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Gaziantep’te seyir halindeyken kontrolden çıkan elektrikli bisiklet bir lokantada yemek yiyenlerin arasına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Şahinbey ilçesinin Karagöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantada yemek yiyenlere çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü çocuk elektrikli bisikletten, lokantada yemek yiyen müşteriler ise oturdukları sandalyeden yere düştü.

Yemek yiyen lokanta müşterileri elektrikli bisikletin çarpması sonucu şoka uğradı. Kazayı görenler lokanta çalışanları ve çevredeki vatandaşlar panikle dışarı kaçtı.

Kazada yaralanan olmazken, panikleyen sürücü çocuk ise elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, elektrikli bisikletlinin lokantada yemek yiyenlerin arasına daldığı, yemek yiyen vatandaşların da elektrikli bisikletin çarpması sonucu yere düştüğü görüldü.

aw547949-03.jpg

aw547949-01.jpg

aw547949-02.jpg

Son Haberler
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne 359 milyon lira destek
ÖSYM duyurdu: Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Sağlık personeli alımı tercihleri başladı!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Hayatının en ağır sınavını verdi, tam 12 yıl sonra diğerlerine "umut" olmak için çabalıyor!
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Bu sadece Türkiye'de olur! Kuralı bilmeyen hakem yönetimi götürdü
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi
Hayranlarına müjde! Evgeny Grinko’dan 10 şehirde Türkiye turnesi