15.000 Euro satış fiyatıyla Çinli rakiplerine göz dağı veren Dacia Hipster nasıl bir araç birlikte bakalım.
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL
Uygun fiyatlı ulaşılabilir otomobilleriyle ünlü Dacia markası tam bir şehir içi aracı olan Hipster'i tanıttı
Dacia Hipster "küçük araç" kategorisinde yer alıyor.
Uzunluğu yalnızca 3 metre ve 800 kg ağırlığa sahip
Şu an piyasada yer alan en küçük otomobilden bile 62 santimetre daha küçük.
Dacia markası aracın uygun fiyatlı olabilmesi için bir çok özellikten feragat etmiş.
Camları açmak için manuel olarak elle kolu çevirmeniz gerekiyor.
Aracın koltukları ucuz kumaştan
Kapı kollarıysa kumaş kayıştan.
Azami hızı 90 kilometre olan aracın menzili 150 kilometre
15.000 Euro fiyatıyla ucuz Çin'li markalara rakip olacak
Orta ekranın yer almadığı araçta cep telefonu tutucu sayesinde bu sorun çözülmüş.
Koltuklar ve döşemeler kalitesiz dursada renkli iç tasarım göze hoş görünüyor.
Bu küçük araçta arka koltuklar yatırılınca oldukça büyük bir yükleme alanı elde ediliyor
Ne dersiniz 3 metre uzunluğundaki uygun fiyatlı bu aracı satışa çıktığında almak istermisiniz.