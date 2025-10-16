Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2025 Perşembe
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Otomotiv Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL

Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL

Uygun fiyatlı ulaşılabilir otomobilleriyle ünlü Dacia markası tam bir şehir içi aracı olan Hipster'i tanıttı

Haberi Paylaş
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 1

15.000 Euro satış fiyatıyla Çinli rakiplerine göz dağı veren Dacia Hipster nasıl bir araç birlikte bakalım.

1 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 2

Dacia Hipster "küçük araç" kategorisinde yer alıyor.

2 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 3

Uzunluğu yalnızca 3 metre ve 800 kg ağırlığa sahip

3 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 4

Şu an piyasada yer alan en küçük otomobilden bile 62 santimetre daha küçük.

4 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 5

Dacia markası aracın uygun fiyatlı olabilmesi için bir çok özellikten feragat etmiş.

5 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 6

Camları açmak için manuel olarak elle kolu çevirmeniz gerekiyor.

6 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 7

Aracın koltukları ucuz kumaştan
Kapı kollarıysa kumaş kayıştan.

7 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 8

Azami hızı 90 kilometre olan aracın menzili 150 kilometre

8 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 9

15.000 Euro fiyatıyla ucuz Çin'li markalara rakip olacak

9 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 10

Orta ekranın yer almadığı araçta cep telefonu tutucu sayesinde bu sorun çözülmüş.

10 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 11

Koltuklar ve döşemeler kalitesiz dursada renkli iç tasarım göze hoş görünüyor.

11 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 12

Bu küçük araçta arka koltuklar yatırılınca oldukça büyük bir yükleme alanı elde ediliyor

12 13
Elektrikli Dacia Hipster tanıtıldı Sadece 750.000 TL - Resim: 13

Ne dersiniz 3 metre uzunluğundaki uygun fiyatlı bu aracı satışa çıktığında almak istermisiniz.

13 13
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro