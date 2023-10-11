Elektrikli DS Automobiles 700 KM menzil sunuyor

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Günümüzde, çevre dostu alternatiflere olan talep hızla yükselirken, elektrikli otomobillerin popülaritesi de giderek artıyor.

Elektrikli araç teknolojisindeki hızlı ilerlemeler, menzil konusunda önemli gelişmelere yol açıyor. DS Automobiles’de enerji geçiş sürecini hızlandırıyor.

Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana DS Automobiles, 2019’dan beri satışta olan elektrikli araç yelpazesiyle stratejisinin merkezine elektrik enerjisine geçişi yerleştirdi.

%100 elektrikli DS 3 E-TENSE’in yanı sıra 225 ila 360 arasında değişen beygir güçlerine sahip DS 4 E-TENSE, DS 7 E-TENSE ve DS 9 E-TENSE şarj edilebilir hibritler gibi elektrikli aktarma organlarıyla sunulan tüm DS modelleri, 2023’ün ilk yarısında Avrupa satış hacminin yaklaşık yarısını temsil ediyor. İnovasyonun en ön saflarında yer alan DS Automobiles, Formula E katılımını sürdürürken %100 elektrikli dönüşümünü hızlandırıyor.

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ

DS Automobiles, 2024’ten itibaren DS 4’ün %100 elektrikli versiyonunu satışa sunarak ürün yelpazesini genişletecek ve ardından, yeni bir tasarımı tanıtarak, Stellantis STLA M Küresel Platformu’nu temel alan ilk %100 elektrikli projesini başlatacak. 700 kilometreden fazla menzil için 98 kWsa’e varan yüksek kapasiteli bataryayla donatılan bu yeni model, DS Automobiles müşterilerinin isteklerine mutlak şekilde uyarlanmış teknik özellikleriyle, olağanüstü teknolojiler ve inceliği bir arada sunacak.