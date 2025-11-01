Avrupa üretim avantajıyla bu araç ülkemize herhangi bir ek vergi ve her hangi bir engelleme olmadan gelebilecek.

Elektrikli Peugeot 3008, elektrikli Opel Grandland ve elektrikli Citoren C5 Aircross modelleri ile aynı alt yapı üzerine yükselen model oldukça şık bir görsele sahip.

4.550 mm uzunluğuyla ortalama bir C Segmenti SUV olan Jeep Compass 213 ve 375 Hp olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geliyor. Avrupa satış başlangıç fiyatı 50 bin Euro olan aracın Türkiye’de en düşük ÖTV dilimi olan yüzde 25 lik dilime girmesi çok zor görünüyor.

74 kW/h batarya kapasitesiyle 500 km, 97 kW/h batarya kapasitesiyle 650 kilometreye kadar menzil sunuyor. Büyük bataryalarına rağmen araç hızlı şarj ile sadece 30 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabiliyor.

Özellikle iç görseli oldukça dikkat çekici olan araç donanım anlamında günümüzün gerektirdiği her türlü özelliği barındıracak ve premium araç isteyenlere elektrikli bir çözüm üretecek.