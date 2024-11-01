Elektrikli Mercedes şarj olurken bomba gibi patladı! 64 bin dolarlık araç hurdaya döndü

İngiltere'de bir ailenin yeni aldığı 64 bin dolarlık elektrikli Mercedes, şarj olurken alev aldı. Bomba gibi patladığı belirtilen otomobil, garajı tutuşturdu ve yatak odasında da hasara yol açtı.

Aile, yangının çıkış nedenini anlamadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Televizyon izliyorduk ve aniden bir patlama sesi duyduk. Oğlum birinin havai fişek attığını sandı ama sonra bomba patlıyormuş gibi çok yüksek bir patlama sesi daha geldi. Her yerde alevler vardı. Yangının tüm arabayı ve evimizin ön cephesini sardığını gördük. İtfaiye gelene kadar hortumla yangını söndürmeye çalıştık. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ancak edinilen bilgilere ve video görüntülerine dayanarak, aracın termal kaçak yaşadığı anlaşılıyor. Güvenli bir şekilde dışarı çıkabildiğimiz için mutluyuz. Evimizin hala ayakta olması ve hepimizin tek parça halinde burada olması bizim için büyük bir şans. Bize kiralık bir araba teklif ettiler. Dürüst olmak gerekirse bir daha asla bir Mercedes'e binmek istemiyoruz"

Olayın araştırıldığı belirtildi.