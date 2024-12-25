Elektrikli motosiklet otomobile çarptı

Kaza, öğle saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154265 Sokak'taki İsmet Şen Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 42 PV 582 plakalı otomobil ile M.A.Ş. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı.

Adıyaman'da motosikletin feci kazası

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü M.A.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.