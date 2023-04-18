Elektrikli motosiklete otomobil çaptı: 3 çocuk ağır yaralı

Samsun’da elektrikli motosiklete otomobil çarptı. Kazada 3 çocuk ağır yaralandı.

Elektrikli motosiklete otomobil çaptı: 3 çocuk ağır yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop karayolunun 30. kilometresi Muşta mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan E.'nin kullandığı 55 AFE 674 plakalı otomobil, refüjden geçip yaya geçidi üzerinden yolu karşısına geçmeye çalışan Yiğit Nefes (13) idaresinde plakasız elektrikli motosiklete çarptı.

Kazada Yiğit Nefes ile motosiklette bulunan Ramazan Nefes (14) ve Yasin Güdük (14) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazada ağır yaralanan 3 çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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