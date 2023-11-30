Elektrikli motosiklette tasarımlar değişiyor keyif de beraberinde geliyor

GOE geleceğin teknolojisini kullanarak, geliştirilen elektrikli motosikletlerde, sürücülerin hayatını kolaylaştırıyor. Çevre dostu yeni nesil motosikletler gürültü kirliliğini de ortadan kaldırıyor. Akıllı teknolojilerle yeni tasarımları bir araya getiren GOE'yi kullananları keyifli bir sürüş sağlıyor.

Motosikletlerdeki LED farlar, LCD göstergeler sürücülere büyük rahatlık sağlıyor. GOE motosikletlerinde Bosch motor, LG lityum batarya, değişebilen piller kullanıyor. Motosikletlerde dahili ve harici şarj da bulunuyor.

GOE'nni dört ayrı modeli var X2, X6,X6 MAX VE X8 MAX modelleri bulunuyor. İşte bu modellerdeki motosikletlerin menzili 100 ile 150 kilometre arasında değişiyor.

GOE X2----------------------------------106.000 TL

GOE X6-----------------------------------138.600 TL

GOEX6------------------------------------194.300 TL

GOEX--------------------------------------200.900 TL