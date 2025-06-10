Elektrikli otomobilde tercih edilen modeller belli oldu! Kapış Kapış Satılıyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) yayımladığı son veriler, yerli üretim TOGG'un elektrikli otomobil yarışında liderliğini perçinlediğini gözler önüne serdi.

ODMD'nin satış istatistiklerine göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil 3 bin 678 adetlik satışla TOGG T10X oldu. Yerli ve milli araç TOGG’un bu başarısı, markaya duyulan güveni ve kullanıcıların yerli üretime olan ilgisini bir kez daha gösterdi.

1 NUMARADA TOGG VAR!

TOGG’un ardından listenin ikinci sırasında 1.545 adetle Tesla Model Y yer aldı. Onu 1.416 adetlik satışla MINI Countryman izledi. Pazara henüz birkaç hafta önce giriş yapan Opel Frontera ise 835 satış adediyle dikkat çeken bir çıkış yakaladı.

Yılın ilk beş aylık dönemine bakıldığında da TOGG, elektrikli araç satışlarında liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı. Ocak-Mayıs döneminde toplam 14 bin 3 adet satış gerçekleştiren TOGG'u, 7 bin 40 adetle Çinli marka BYD ve 5 bin 85 adetle Tesla takip etti.

MAYIS 2025'TE EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

İşte Mayıs 2025’te En Çok Satan 10 Elektrikli Otomobil:

TOGG T10X – 3.678 adet

Tesla Model Y – 1.545 adet

MINI Countryman – 1.416 adet

BYD SEAL U – 845 adet

Opel Frontera – 835 adet

BYD ATTO 3 – 690 adet

Kia EV3 – 564 adet

KG Mobility Torres – 538 adet

Volkswagen ID.4 – 430 adet

Volvo EX40 – 393 adet

Elektrikli araç satışlarındaki artış, Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının çevreci ve teknolojik tercihlere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle yüksek menzil, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve düşük işletme maliyetleri gibi avantajlar, elektrikli otomobillere olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde bu alandaki rekabetin daha da kızışacağını ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle tercihlerde kaymalar yaşanabileceğini belirtiyor