Elektrikli pikap KGM Musso Ev Türkiye'de satışa çıktı

KGM Ssangyong Türkiye temsilcisi Nihat Şahsuvaroğlu ve ekibi bu araç için genel merkezden özel isteklerde bulunmuş.

Bunların en başında, aracın ölçülerinin iyileştirilmesi ve ülkemizde hem şehir içinde hem de zorlu arazi koşullarında rahatlıkla kullanılabilmesi geliyor.

Klasik pikaplar ortalama 5.400 mm ile 5.600 mm arasında boyutlandırılır. Bu araç ise kolay kullanım için yaklaşık 35-40 santim kısaltılmış. Elektrikli Musso Ev'de Uzunluk 5.160 mm'ye çekilmiş ve hafta içi iş için hafta sonu ise tatil için tek bir araç yeterli mottosuyla satışa sunulmuş.

1.920 mm genişliğiyle şu an piyasada bulunan en geniş araç özelliğinide elinde bulunduruyor yeni Musso Ev



