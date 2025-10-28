Elektrikli pikap KGM Musso Ev Türkiye'de satışa çıktı

Bizim de davetli olduğumuz lansman sonrasında Türkiye'nin ilk tamamen elektrikli çift kabin pikabı resmen satışa çıkmış oldu.
Ülkemize özel geliştirmelerle karşımıza çıkan araç, bir otomobil gazetecisi olarak benden tam not almayı başardı.
Gelin bu güzel aracın özelliklerine birlikte bir göz atalım.
KGM Ssangyong Türkiye temsilcisi Nihat Şahsuvaroğlu ve ekibi bu araç için genel merkezden özel isteklerde bulunmuş.
Bunların en başında, aracın ölçülerinin iyileştirilmesi ve ülkemizde hem şehir içinde hem de zorlu arazi koşullarında rahatlıkla kullanılabilmesi geliyor.
Klasik pikaplar ortalama 5.400 mm ile 5.600 mm arasında boyutlandırılır. Bu araç ise kolay kullanım için yaklaşık 35-40 santim kısaltılmış. Elektrikli Musso Ev'de Uzunluk 5.160 mm'ye çekilmiş ve hafta içi iş için hafta sonu ise tatil için tek bir araç yeterli mottosuyla satışa sunulmuş.
1.920 mm genişliğiyle şu an piyasada bulunan en geniş araç özelliğinide elinde bulunduruyor yeni Musso Ev
245/60R17" alaşım jant lastik takımıyla gelen araç 6 farklı dış renk seçeneğine sahip.
Amazonya Yeşili - Grand Beyaz - Uzay Siyahı - Ultra Marine Mavi
Mermer Gri - Altın Sarısı
Araç içerisi bir pikaptan ziyade lüks bir SUV'u andırıyor.
Aynı panel içerisine yerleştirilmiş toplamda 24.6 inç büyüklüğünde çift ekran dizilimiyle gelen araçta, 12.3 inçlik dijital kadranlar bölümünden araç ile ilgili önemli bilgileri net bir şekilde görebiliyorsunuz.
Android Auto ve Apple Car Play destekli orta ekranında boyutu 12.3 inç ve araç ile ilgili bütün özellikleri bu ekrandan kontrol edebiliyorsunuz.
0 - 100 hızlanması 9.16 saniye olan aracın son hızı 162 km/h.
80.6 kWh Lityum Demir Fosfat batarya paketiyle donatılan araç WLTP normlarına göre şehir içinde tek bir şarjla 546 km menzil sunuyor.
Hızlı şarj ile sadece 36 dakikada yüzde 10-yüzde 80 aralığını dolduran yeni Musso Ev ile uzun yola çıkmak artık dert değil, keyif...
Türkiye'de başka hiçbir markanın veremediği şekilde tam 10 yıl veya 1 milyon km batarya garantisi veren marka bu konuda rakipsiz.
8 hava yastığı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle güvenlik anlamında markanın sloganı olan
"CAN GÜVENLİĞİ OPSİYON DEĞİLDİR"
sözünün karşılığını sonuna kadar veren araç kaza anında devreye giren E Call sistemiyle de rakiplerinden bir adım öne çıkıyor.
Bu sistem sayesinde bir kaza anında yeni Musso Ev güvenlik güçlerine ve sağlık çalışanlarına aracın konumunu gönderiyor, yine aynı anda dörtlü flaşörlerini yakıyor ve bunlarla eş zamanlı olarak 4 kapının kilitlerini otomatik olarak açıyor.
Son dönemde yanan araçların içerisinde kilitli kalıp yaşamını yitirenlerin olduğu bir sürü haberle karşılaştık. Bu sebeple ben bu durumu çok önemsiyorum.
Belki ömrünüz boyunca bir kez bu özelliğe ihtiyacınız olur ama o durumda da bu özellik hayatınızı kurtarır.
