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Elektrik şarj istasyonları için kritik tarih. Son başvuru için tarih verildi

Elektrikli araç şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ya sunulması zorunlu olacak.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 10:27
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Elektrikli şarj istasyonlarında başvuru için son tarih belli oldu

Elektrik şarj istasyonları için kritik tarih. Son başvuru için tarih verildi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, şarj ağının genişletilmesi ve daraltılmasına ilişkin madde uyarınca şarj ağı işletmecisi tarafından ağa istasyon ekleme işlemi için gereken iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 31 Temmuz 2023 tarihine kadar EPDK'ya sunulması zorunlu olacak.

ACELE KAMULAŞTIRMA

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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