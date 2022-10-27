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Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

İstanbul Beşiktaş’ta denetim yapan trafik ekipleri, fosforlu yelek giymeden elektrikli scooter kullanan kişilere cezai işlem uyguladı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:32
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Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

Elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş’ta Muallim Naci Caddesi’nde elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 15 scooter sürücüsüne fosforlu yelek giymedikleri için 196 TL para cezası uygulandı.

“GÜNDÜZ İNSANLAR GÖRÜNMÜYORMUŞ”

Fosforlu yelek giymediği için kendisine para cezası uygulayan polis memuruna, “Gündüz görünür olmak için ne yapabilirim?” diye soran Ramazan Ferman isimli scooter sürücüsü, “Yeşil fosforlu yelek giymeniz lazım” karşılığını aldı.

Ferman, “Scooter kullanmak için gündüzleri fosforlu yelek giymek gerekiyormuş. Gündüzleri görünebilir olmak lazımmış. Gündüz insanlar görünmüyormuş. Kask da takmak lazımmış. Kask bu arada önemli. Kask konusunda sonuna kadar haklılar. Scooter kullanmak için bunların olmasına gerek var mı, bilmiyorum. Ama ceza yediğime göre demek ki mecburiyeti var” diye konuştu.

“CEZA UMURUMDA DEĞİL”

Ceza uygulanan bir diğer sürücü ise, işe geç kaldığını beliterek, “Fosforlu yelek giymemişim. Fosforlu yelek giymek mecburiymiş, yeni öğrendim. Yediğim ceza umurumda değil” dedi.

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