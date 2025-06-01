Elektrikli scooterlar için ehliyet şartı

Elektrikli scooter kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geldi. Sayıları 100 bine yaklaşan scooter araçları için plaka ve zorunlu trafik sigortası uygulaması hayata geçiriliyor. Söz konusu düzenleme, geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi ve bu hafta Genel Kurul’da görüşülmesi planlanıyor.

8 MİLYON AKTİF KULLANICIYI İLGİLENDİRİYOR

Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu Karayolları Trafik Kanunu değişikliği ile elektrikli scooter’lar artık zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilecek. Türkiye genelinde yaklaşık 8 milyon aktif kullanıcısı bulunan scooter’ların trafikteki kullanımı, daha net kurallarla düzenlenecek.

ARTIK HASARLAR CEBİ YAKMAYACAK

Şu anki durumda, scooter sürücüleri herhangi bir sigorta sistemine tabi olmadıkları için kazalarda oluşan masrafları kendi ceplerinden karşılamak zorunda kalıyor. Yeni düzenleme ile maddi hasarlı kazalarda kusurlu scooter sürücüsü sigorta kapsamında değerlendirilecek. Bu sayede kullanıcılar, yüksek maliyetli zararlarla karşılaşmaktan korunacak.

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PLAKA ZORUNLULUĞU DA GELİYOR

Düzenlemenin bir diğer önemli unsuru ise plaka zorunluluğu. Sigorta ile birlikte scooter’lara plaka takma şartı getiriliyor. Bu uygulama sayesinde trafik denetimleri daha etkili olacak ve kazalarda sorumluluk belirlenmesi kolaylaşacak.

EHLİYET ZORUNLULUĞU GÜNDEME GELİR Mİ?

Sigorta ve plaka zorunluluğunun ardından, elektrikli scooter’lar için ehliyet şartı getirilip getirilmeyeceği sorusu gündeme geldi. Şu an için böyle bir düzenleme planlanmasa da, trafik güvenliğini artırmaya yönelik adımların devam etmesi durumunda, ileride ehliyet zorunluluğu tartışmaya açılabilir. Uzmanlar, özellikle büyük şehirlerde scooter kullanımının yaygınlaşmasıyla, sürüş yeterliliği ve eğitim kriterlerinin de gündeme gelebileceğini ifade ediyor.