Otomobil satışları bu yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, seviyesine gelirken, benzinli ve dizel otomobil satışlarındaki düşüş dikkat çekti.

Artan mazot ve benzin fiyatları, yurttaşları yeni nesil elektrikli ve hibrit araçlara yönlendiriyor. Yılın 10 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 16,6, dizellerde ise yüzde 16 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otogazlı otomobil satışları yüzde 37,5, hibrit otomobil satışları yüzde 73 ve tam elektrikli otomobil satışları yüzde 126,1 arttı.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-ekim döneminde yüzde 62,8 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 47,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 10,3'ten yüzde 7,8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,9 oldu.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 8,6'dan yüzde 17,6'ya, hibritlerde yüzde 16,9'dan yüzde 26,4'e yükseldi.

SATILAN HER 10 OTOMOBİLDEN 4'Ü ELEKTRİKLİ YA DA HİBRİT

Otomobiller tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 44,2'sini oluşturduğu, toplam satışlarının 368 bin 33'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde, yılın 10 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 17,8'lik pazar payıyla 148 bin 304'e yükseldi.

Bu arada, uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Ekim ayında ise toplam 14 bin 427 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin ekim ayındaki pazar payı yüzde 15,9 olarak hesaplandı. Aynı ayda 21 bin 555 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 23,8 olarak kayıtlara geçti.

BENZİN VE MOTORİNDEKİ ARTIŞ SATIŞLARI DÜŞÜRDÜ

2025 yılının Ocak ayından bu yana benzin, motorin ve LPG fiyatlarında dikkat çeken bir artış gözlemlendi. 28 Ocak 2025 tarihinde Benzin, 46.22 TL, Motorin, 47.28 TL, LPG ise 26.49 TL’den işlem görürken, bugün ise Benzin: 53.65 TL Motorin: 57.55 TL LPG ise 27,19 TL'den işlem görüyor.

Benzin ve Motorine yapılan zamlar, vatandaşları yeni nesil hibrit ve elektrikli araçlara yönlendirmeye başladı. Maliyet açısından daha avantajlı olan bu araçlar, çevre dostu olması nedeniyle de yurttaşlar tarafından tercih ediliyor.