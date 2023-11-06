Elektrikli Volvo’nun siparişleri Kasım’da, satışı 2024’ün ilk çeyreğinde

Elektrikli Volvo 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren tüm dünya ile aynı anda satışa sunulacak, Aracın siparişleri Kasım'da verilmeye başlanacak.

Elektrikli Volvo’nun siparişleri Kasım’da, satışı 2024’ün ilk çeyreğinde

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

2024’ün ilk çeyreğinden itibaren tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa çıkacak olan tam elektrikli Volvo EX30, 480 km’ye kadar menzile ulaşabiliyor. NMC pil teknolojisine sahip EX30, performans odaklı kullanıcılar için ise, dört teker çekişli versiyona da sahip. Bu model, 315kW (428hp) güç sağlarken, 0'dan 100 km/s’ye 3,6 saniyede çıkıyor.

Yeni nesil Park Pilot Assist özelliğine sahip ilk otomobili olan EX30 ile paralel, kavisli, dikey ve diagonal kılçık şekli de dahil olmak üzere her türlü park yerine ve dar alana kolayca park etme kolaylığı sunuyor.

Bir Volvo'dan beklenecek kadar güvenli olacak şekilde tasarlanan EX30 ile, özellikle yoğun kentlerde trafikte “Güvenli Alan Teknolojisi”nin sunduğu özellikler sayesinde hem sürücülerin hem de yayaların korunması amaçlanıyor. Model aynı zamanda kablosuz Apple CarPlay işleviyle sunulan ilk Volvo otomobil olarak öne çıkıyor.

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