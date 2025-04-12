Elektrikteki ‘devlet desteği’ yalanını ortaya çıkardı. Boğaziçi Elektrik’in kapısına dayandı

Kutlu Parti’den Ahmet Erdemli, elektrik faturalarındaki devlet desteği iddiasını sorguladı. Nisan faturalarında aldatmaca olduğunu öne sürerek CK Boğaziçi Elektrik’ten yanıt alamadı.

Türkiye’de nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaz faturalarında yeni bir uygulama başladı. Aboneler, fatura bedelinin yanı sıra devlet desteğinin oranını gösteren SMS’ler almaya başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faturaların yaklaşık yüzde 40-50’sinin devlet tarafından karşılandığını duyurdu. Ancak bu iddia, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemli, bir vatandaşın mart ve nisan faturalarını inceleyerek CK Boğaziçi Elektrik’e başvurdu. Erdemli, her iki faturada tüketim miktarı ve birim fiyatın aynı olduğunu, ancak nisan faturasında “1209 TL devlet desteği” ile 1815 TL ödendiğinin belirtildiğini aktardı. Normalde 3024 TL olması gereken faturanın, destekle 606 TL’ye düşmesi gerektiğini savundu.

Erdemli, kurumdan tatmin edici bir yanıt alamadığını belirtti: “EPDK destek açıklıyor, ama faturalarda indirim yok. Bu, vatandaşın aklıyla alay etmektir.”

EPDK ise uygulamanın şeffaflık için olduğunu vurguluyor. Enerji uzmanları, fatura kalemlerinin daha net açıklanması gerektiğini ifade ederken, vatandaşlar da yüksek faturalardan şikâyetçi. Tartışma, enerji politikalarına dair güven sorununu yeniden gündeme taşıdı.