Elektronik cihazlarda tek tip şarj dönemi

Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, elektronik atığın azaltılması ve tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etme çalışmaları çerçevesinde elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerinin standart hale getirilmesini içeren yasa tasarısı görüşüldü. Tasarı, 13’e karşı 602 oyla kabul edildi. Böylece 2024'ün sonuna kadar AB'de satılan tüm akıllı cep telefonları, tabletler ve kameralarda USB-C, yeni standart şarj girişi olacak. Yeni düzenleme, 2026 ilkbaharından itibaren dizüstü bilgisayarları da kapsayacak. Yeni düzenlemeye göre tüketiciler, her yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacak, tüm küçük ve orta ölçekli taşınabilir elektronik cihazlar için tek bir şarj cihazı kullanabilecek. Üreticisi fark etmeksizin tüm yeni akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, klavyeler, fareler, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarda “USB Type-C” şarj girişi yer alması gerekecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

"ORTAK ŞARJ CİHAZI SONUNDA AVRUPA'DA GERÇEK OLACAK"

Avrupa Parlamentosu raportörü Alex Agius Saliba, “Ortak şarj cihazı sonunda Avrupa'da gerçek olacak. Bu kurallar için 10 yıldan fazla bir süre bekledik, ancak sonunda mevcut şarj cihazlarını geçmişte bırakabileceğiz. Söz konusu düzenleme, gelecekte yenilikçi şarj çözümlerinin geliştirilmesine olanak tanıyor ve tüketicilerden savunmasız çevremize kadar herkese fayda sağlayacaktır. Bunlar siyaset için zor zamanlar, ancak AB'nin Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını iyileştirecek ve dünyanın diğer bölgelerine de aynı şeyi yapmaları için ilham verecek fikirlerin veya çözümlerin tükenmediğini gösterdik” dedi.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

YILDA 250 MİLYON EURO TASARRUF

Yeni düzenlemenin şarj cihazlarının daha fazla yeniden kullanılmasına yol açacağı ve tüketicilerin gereksiz şarj cihazı alımlarında yılda 250 milyon Euro tasarruf edeceğini belirtiliyor.

EN ÇOK APPLE’IN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Halihazırda çoğu Android cihazlar USB-C girişi ile şarj edilirken, Lightning şarj teknolojisini destekleyen ABD merkezli Apple şirketi ise söz konusu düzenlemeye karşı çıkıyor.