4 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elektronik cihazlarda tek tip şarj dönemi

Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 yılının sonuna kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda “USB-C” şarj girişinin standart hale getirilmesini zorunlu kılacak yasal düzenlemeyi onayladı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 17:18
Takip Et

Elektronik cihazlarda tek tip şarj dönemi

Elektronik cihazlarda tek tip şarj dönemi
+
Aa
-

Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, elektronik atığın azaltılması ve tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etme çalışmaları çerçevesinde elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerinin standart hale getirilmesini içeren yasa tasarısı görüşüldü. Tasarı, 13’e karşı 602 oyla kabul edildi. Böylece 2024'ün sonuna kadar AB'de satılan tüm akıllı cep telefonları, tabletler ve kameralarda USB-C, yeni standart şarj girişi olacak. Yeni düzenleme, 2026 ilkbaharından itibaren dizüstü bilgisayarları da kapsayacak. Yeni düzenlemeye göre tüketiciler, her yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacak, tüm küçük ve orta ölçekli taşınabilir elektronik cihazlar için tek bir şarj cihazı kullanabilecek. Üreticisi fark etmeksizin tüm yeni akıllı telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, klavyeler, fareler, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlarda “USB Type-C” şarj girişi yer alması gerekecek. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

"ORTAK ŞARJ CİHAZI SONUNDA AVRUPA'DA GERÇEK OLACAK"

Avrupa Parlamentosu raportörü Alex Agius Saliba, “Ortak şarj cihazı sonunda Avrupa'da gerçek olacak. Bu kurallar için 10 yıldan fazla bir süre bekledik, ancak sonunda mevcut şarj cihazlarını geçmişte bırakabileceğiz. Söz konusu düzenleme, gelecekte yenilikçi şarj çözümlerinin geliştirilmesine olanak tanıyor ve tüketicilerden savunmasız çevremize kadar herkese fayda sağlayacaktır. Bunlar siyaset için zor zamanlar, ancak AB'nin Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını iyileştirecek ve dünyanın diğer bölgelerine de aynı şeyi yapmaları için ilham verecek fikirlerin veya çözümlerin tükenmediğini gösterdik” dedi.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

YILDA 250 MİLYON EURO TASARRUF

Yeni düzenlemenin şarj cihazlarının daha fazla yeniden kullanılmasına yol açacağı ve tüketicilerin gereksiz şarj cihazı alımlarında yılda 250 milyon Euro tasarruf edeceğini belirtiliyor.

EN ÇOK APPLE’IN ETKİLENMESİ BEKLENİYOR

Halihazırda çoğu Android cihazlar USB-C girişi ile şarj edilirken, Lightning şarj teknolojisini destekleyen ABD merkezli Apple şirketi ise söz konusu düzenlemeye karşı çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
1
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿Değeri 150 milyon Euro... Şeker fabrikası fındık deposu oldu
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
2
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿AKP'li başkan ve yöneticileri topluca istifa etti. Başkan sosyal medyada isyan etti
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
3
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Son dakika... Botaş Rusya’ya doğalgaz parası ödeyemiyor. Erteleme istedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
4
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Alman politikacıdan ‘Türkiye’ çıkışı: Önce Erdoğan’ı eleştirdi sonra ‘yaptırım’ dedi
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
5
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
6
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İstanbul'dan sıradan bir olay. Organ ticaretinin organizatörü Ürdünlü, alıcısı Filistinli
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
7
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
﻿İşte Erdoğan’ın yapmadıkları halde ‘biz yaptık’ dediği hizmetler
﻿İstanbul Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor
﻿İstanbul Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor
﻿İstanbul Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor
﻿İş makinesinin altında kalan operatör öldü
﻿İş makinesinin altında kalan operatör öldü
﻿İş makinesinin altında kalan operatör öldü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿Kışın tüketilecek en sağlıklı 10 sebze
﻿Kışın tüketilecek en sağlıklı 10 sebze
﻿Kışın tüketilecek en sağlıklı 10 sebze
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.