Elektronik devleri satılıyor. Türkiye'de de birçok ilde 100'den fazla mağazası var

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Elektronik devleri satılıyor. Türkiye'de de birçok ilde 100'den fazla mağazası var

Çinli teknoloji devi JD.com, MediaMarkt ve Saturn’ün çatı şirketi Ceconomy’nin çoğunluk hisselerini satın alıyor. Avrupa’da teknoloji perakendesine adım atan JD.com, Türkiye’deki 100’den fazla mağazayı da kontrol edecek.

Çin merkezli e-ticaret ve teknoloji devi JD.com, Almanya’nın önde gelen elektronik perakende zincirleri MediaMarkt ve Saturn’ün çatı şirketi Ceconomy AG’nin çoğunluk hisselerini satın alma anlaşması imzaladı. JD.com, hisse başına 4,60 Euro teklif ederek Ceconomy’nin piyasa değerini 2,2 ila 4 milyar Euro arasında değerlendirdi.

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Bu teklif, hisselerin son kapanış fiyatına göre yüzde 23, son üç aylık ortalamaya göre yüzde 43 prim içeriyor. Anlaşma, Haniel, Beisheim, Freenet ve Kellerhals ailesine ait Convergenta’nın toplam yüzde 32’lik hissesinin satışına onay vermesiyle ilerliyor. Kellerhals ailesi, yüzde 25,4’lük hissesiyle “blokaj hakkını” koruyarak hissedar kalmaya devam edecek.

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Satın alma tamamlandığında JD.com, Avrupa genelinde 1.000’den fazla MediaMarkt, Saturn ve Media World mağazasını, 22,4 milyar Euro ciroyu ve 50 bin çalışanı kontrol edecek. Türkiye’de 32 ilde 100’den fazla mağazayla hizmet veren MediaMarkt, 3.500 çalışanı ve 250 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Mediamarkt.com.tr, yılda 300 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor.

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JD.com, üç yıl boyunca mevcut yönetimi değiştirmeme, mağaza kapatmama ve toplu işten çıkarma yapmama taahhüdünde bulundu. Sendikal haklar ve toplu sözleşmeler de korunacak. Ancak Almanya’nın en büyük sendikalarından Verdi, çalışanların geç bilgilendirildiğini belirterek anlaşmaya temkinli yaklaşıyor ve süreci yakından izleyeceğini açıkladı.

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JD.com’un Çin’de kullandığı yapay zeka algoritmaları, yüz tanıma sistemleri ve personelsiz mağaza teknolojileri, MediaMarkt ve Saturn mağazalarına entegre edilebilir. Bu, Türkiye’deki alışveriş deneyimini de dönüştürebilir. Anlaşmanın 2026’ya kadar tamamlanması bekleniyor.

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