Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Yangın, sabah saatlerinde Toroslar İlçesi’ne bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde, Akbelen Bulvarı üzerinde yer alan bir elektronik eşya üretim fabrikasında başladı. Edinilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangını fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibini sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü’nden de TOMA araçlarını yönlendirdi.
Fabrikayı saran alevler metrelerce yükselirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.
TOMA’ların da destek verdiği müdahale çalışmaları sırasında yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.