Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi
Düzenleme: Kaynak: İHA

Mersin’de elektronik ürünler üreten bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve TOMA’lar, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir mücadele veriyor.

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Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi 1

Yangın, sabah saatlerinde Toroslar İlçesi’ne bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde, Akbelen Bulvarı üzerinde yer alan bir elektronik eşya üretim fabrikasında başladı. Edinilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

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Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi 2

Yangını fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibini sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü’nden de TOMA araçlarını yönlendirdi.

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Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi 3

Fabrikayı saran alevler metrelerce yükselirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

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Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi 4

TOMA’ların da destek verdiği müdahale çalışmaları sırasında yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

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Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi 5
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