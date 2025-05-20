Elektronik fabrikasında büyük yangın! Alevler metrelerce yükseldi

Yangın, sabah saatlerinde Toroslar İlçesi’ne bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’nde, Akbelen Bulvarı üzerinde yer alan bir elektronik eşya üretim fabrikasında başladı. Edinilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.