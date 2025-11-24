Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün yapılan 30 dakikalık ifade sürecinde kaçma veya ayak bileği izleme cihazını çıkarma niyetinde olduğu iddialarını reddetti. Eski Brezilya Devlet Başkanı, "kronik hıçkırık için verdiği reçeteli ilaçlardan kaynaklı paronaya ve halüsinasyon" sonucu ayak bileğindeki elektronik izleme cihazını kurcalattığını söyledi.

Brezilya'da darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılanan ve ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerince evinin önünde yapılması planlanan eylem öncesinde kaçma riski oluşturacağı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Bolsonaro'nun ayak bileğindeki elektronik takip cihazını kurcaladığına ilişkin kanıtlar bulunduğu, Bolsonaro'nun daha önce Arjantin'in Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulunmayı düşündüğüne dair kanıtlar bulunduğu aktarılmıştı.

Bolsonaro, dün yapılan 30 dakikalık gözaltı sürecinde kaçma veya ayak bileği izleme cihazını çıkarma niyetinde olduğu iddialarını reddederek, farklı doktorların kronik hıçkırık için verdiği reçeteli ilaçlardan kaynaklı paronaya ve halüsinasyon sonucu ayak bileğindeki elektronik izleme cihazını kurcalattığını söyledi. Aldığı ilaçlar nedeniyle ayak bileğindeki izleme cihazının içinde bir dinleme cihazı olduğunu düşünerek bu şekilde davrandığını kaydeden 70 yaşındaki eski Devlet Başkanı Bolsonaro, yaşananlar sırasında kızı, büyük oğlu ve danışmanının evde uyuduklarını kendisinin ise yalnız olduğunu sözlerine ekledi.

Bolsonaro, başkent Brasilia’da bulunan bir polis merkezinde içinde yatak, televizyon, klima ve özel banyo bulunan 12 metre karelik hücrede tutuluyor.

'CEZASINI ÇEKECEK'

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cezasını çekmek üzere polis tarafından gözaltına alınmasına ilişkin, "Yargının belirlediği cezayı çekecek" ifadesini kullandı.

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.

Öte yandan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD’nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliği ve Washington’ın Venezuela ile artan gerginliği nedeniyle, olası bir çatışmanın önlenmesi için konuyu ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirtti.