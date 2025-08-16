Elektronik sigara kullananlara yeni şok!

Florida Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma sayesinde günlük olarak sıklıkla kullanılan elektronik sigaraların ağızlıklarında sayısız mantar türü tespit edildi.

Çalışmada yer alan örnekler neticesinde bu cihazların temizlenmeden kullanılması halinde kullanıcıların ağızlıklarında bol miktarda mantar kolonileşmesi oldu belirlendi.

Araştırmacılar 25 elektronik sigara kullanıcısının cihazlarını ve az çalkalama sıvılarından örnekleri kullanarak hem doku kültürü hem de genetik dizileme yöntemler ile analiz gerçekleştirdi.

Bununla birlikte son dönemde kullanımı artan elektronik sigaraların ciddi sağlık sorunlarına da sebep olduğu biliniyor deneyde aynı zamanda %80’den fazla mantar türünün kronik bronşit gibi akciğer hastalıklarına yol açabilen patojenler dahil olmak üzere sağlık sorunlarına yol açabilecek nitelikte olduğu belirlendi.