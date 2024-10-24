Elektronik sigara üreticisi tazminat ödemeye başladı. Banka hesabına bakan gözlerine inanamadı

ABD’de bir mahkeme, elektronik sigara üreticisi Juul’un gençleri nikotin bağımlılığına sürüklediği gerekçesiyle 440 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Geçtiğimiz ay alınan bu kararın ardından Juul, davada mağdur olan bireylere tazminat ödemelerine başladı. Ancak, bazı mağdurların hesaplarına yapılan ödemeler beklenmedik bir şekilde yüksek çıktı.

Washington’da yaşayan 55 yaşındaki emlakçı Howard Feinstein, davadan fazla bir şey beklemediğini ifade etti. Ancak, banka hesabını kontrol ettiğinde 3 bin dolardan fazla bir ödeme aldığını görünce büyük bir şok yaşadı.

İlk başta ödemenin sahte olduğunu düşünse de sonrasında kazancını sosyal medyada kutladı. Aldığı tazminatla kredi kartı borcunu ödeyebileceğini söyleyen Feinstein, bu paranın zamanlamasının mükemmel olduğunu belirtti ve sürecin takibi için ilgili kişilere minnettarlığını ifade etti.

Feinstein, 16 yaşında sigara içmeye başladığını ve yıllarca Juul’un sadık bir müşterisi olduğunu dile getirdi. Davanın baş avukatı Dena Sharp, mağdurlara yapılan ödemelerin 15 bin dolardan 10 bin dolara kadar değiştiğini, ortalama ödemenin ise 240 dolar olduğunu açıkladı.

Juul’un piyasaya çıkışından bu yana gençler arasında elektronik sigara kullanımı hızla artmış, bu durum ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından “salgın” olarak tanımlanmıştır.

Bu gelişmeler, gençlerin sağlığını tehdit eden nikotin bağımlılığına karşı bir adım olarak görülüyor. Tazminatlar, mağdurlar için önemli bir destek sunarken, diğer elektronik sigara üreticilerini de benzer sorunlarla karşı karşıya getirebilir.