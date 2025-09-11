Eleme potası belli olmaya başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef Türkiye’de 10 Eylül gecesi yayımlanan yeni bölümde 3. ve 4. eleme isimleri ortaya çıktı.

Masterchef Türkiye’de 10 Eylül Çarşamba akşamı heyecan yeniden doruktaydı.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ekipler kozlarını paylaştı.

MasterChef Türkiye 2025’te haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesini de mavi grup kazandı.

Kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan Çağlar dokunulmazlığı kazandı.

Çağlar, Onur’u eleme listesine gönderdi.

Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada Mert ve İlhan eşit oy alınca takım lideri İrem, İlhan’ı eleme potasına gönderdi.

Eleme Adayları:

  1. Nisa
  2. Ayla
  3. Onur
  4. İlhan

