Eleştiri özgürlüğüne bir darbe de Osimhen'in memleketinden geldi: Papazları eleştirdi, işini kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eleştiri özgürlüğüne bir darbe de Osimhen'in memleketinden geldi: Papazları eleştirdi, işini kaybetti

Nijeryalı yayıncı Daddy Freeze, din adamlarına yönelttiği eleştirilerin ardından tüm iş bağlantılarını ve gelirini kaybettiğini söyledi.

Tartışmalı medya kişiliği Daddy Freeze, Leadership podcast yayınında Stephen Akintayo’ya konuştu. Freeze, bir dönem yılda 60 bin dolara yakın gelir sağladığı sunuculuk kariyerinin tamamen sona erdiğini ifade etti. “Nijeryalı papazları eleştirmeye başladıktan sonra işimin yüzde yüzünü kaybettim” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

2019’dan beri hiçbir organizasyonda sunuculuk yapmadığını belirten Freeze, o dönemlerde etkinlik başına yaklaşık 10 bin dolar kazandığını söyledi. “İki ayda bir iş alıyordum. Her biri 250 bin dolara denk geliyordu” diyen Freeze, afişlerde isminin görünmesiyle birlikte bazı etkinliklerin tepkiler üzerine iptal edildiğini açıkladı.

Bir organizatörün kendisine ön ödeme yaptığını ancak gelen tepkiler üzerine etkinliğin iptal edildiğini belirten Freeze, “Etkinlik duyurulunca kimse gelmeyeceğini söyledi. Organizatör geri arayıp parayı iade etmemi istemedi” diye konuştu.

Daddy Freeze’in bu açıklamaları, Nijerya’da din adamlarının toplum üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

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