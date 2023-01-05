TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi isyan etti

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep FK-Beşiktaş maçlarında verilen hakem kararları Türkiye'nin gündemine oturdu. Maçların hakemleri ve pozisyonlar için tartışma devam ederken, bu kez TFF bu karşılaşmaların VAR kayıtlarını kamuoyuna açıkladı.

Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sadece bir defaya mahsustu kayıtların açıklanması. Bu iki maçta siyah ile beyaz kadar açık hata vardı. 100 kişinin izleyip 100’ünün de üzerinde mutabık kaldığı hatalardı bunlar. 7 yaşındaki çocuğa bile sorsanız, onun bile göreceği türden hatalardandı. Ama diğer kararlardaki hatalar daha farklı" ifadelerini kullandı.

'SORU İŞARETLERİNİ GİDERMİŞ OLDUK'

"Bu maçı özel kılan bu hatalar mıydı?" sorusuna Büyükekşi, "Hayır sadece bu değil. İnsanların kafasında başka soru işaretleri oluştu. Bu soru işaretlerini de yayınlayarak gidermiş olduk. Hiçbir şey yok işte, gayet samimi konuşmalar, bir karar vermeye çalışıyorlar. Her şey doğal. Ama hata var o ayrı" şeklinde yanıtladı.

VAR kayıtlarının bundan sonra yayınlanmayacağını söyleyen TFF Başkanı, "Biliyorsunuz, Hollanda ve İngiltere’de yayınlandı. Ama bir daha yayınlanmadı. Çocuk oyuncağı değil bu" dedi.

'EN DOĞRUSUNU NURİ ŞAHİN YAPTI'

VAR kayıtlarını yayınlarken FIFA ve UEFA'dan izin almadıklarının altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Ama bakın bu kültürün artık değişmesi lazım. Her maçtan sonra hakem konuşmayı bırakmalıyız. Bakın Fenerbahçe maçından sonra Nuri Şahin çok doğru bir hareket yaptı. Hakemin üzerine yürümek isteyen oyuncularının önüne geçti. Kulüpler hakemler kadar, futbolcularının ve teknik adamlarının da hatalarına baksınlar. Biz herkese eşit davranıyoruz. Hiç merak etmesinler" şeklinde konuştu.