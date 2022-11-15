Dünya Kupası'nda dağıtılacak ödül ortaya çıktı

Futbolun patronu FIFA, Dünya Kupası'nda organizasyonda 4 milyar 666 milyon dolar (güncel kurla yaklaşık 86 milyar 822 milyon 528 bin TL) gelir elde etmeyi planlıyor.

Televizyon yayın hakları, bu gelirlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. FIFA'nın TV yayın haklarından elde edeceği gelirin 2 milyar 460 milyon dolar (45 milyar 774 bin TL) olduğu öğrenildi. Bu da toplam gelirin yarısından fazlasına tekamül ediyor.

Pazarlamadan gelecek olan para ise 1 milyar 363 milyon doları (25 milyar 362 milyon TL) buluyor. FIFA'nın organizasyon için yatıracağı miktar da yaklaşık olarak 843 milyon dolar (15 milyar 686 milyon TL) civarında.

Dünya Kupası'nı düzenleyen futbolun patronu FIFA, 4 milyar 666 milyon dolar gelir elde edip 440 milyon dolarını ödül olarak dağıtacak.

Dünya Kupası'ndan FIFA'ya kalacak para 4 milyar 226 milyon $ (78.5 milyar ₺)