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Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorguya

Beşiktaş’ta kırmızı kart görüp atılan İsmael büyük tepki topladı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 13:43
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Eleştirilerin odağı haline gelen ve kadro tercihleri ile sert sözlere maruz kalan Fransız hocanın kredisi  her geçen gün tükeniyor

Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorguya
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Başkan Ahmet Nur Çebi duruma kayıtsız kalmadı.

Hocası ile Baysal’a özel görüşme yapma kararı aldı.

Eleştirilerin odağı haline gelen ve kadro tercihleri ile sert sözlere maruz kalan Fransız hocanın kredisi  her geçen gün tükeniyor.

Çebi’nin Fenerbahçe derbisine kadar süre tandığı İsmael’in aralan süre içinde neler yapacağımı merak konusu.

İçerde kaybedilen üç puan ve oyundan yok yere atılması puan hanesine eksi olarak yazıldı.

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