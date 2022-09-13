Beşiktaş'ta Valerien Ismael sorguya

Başkan Ahmet Nur Çebi duruma kayıtsız kalmadı.

Hocası ile Baysal’a özel görüşme yapma kararı aldı.

Eleştirilerin odağı haline gelen ve kadro tercihleri ile sert sözlere maruz kalan Fransız hocanın kredisi her geçen gün tükeniyor.

Çebi’nin Fenerbahçe derbisine kadar süre tandığı İsmael’in aralan süre içinde neler yapacağımı merak konusu.

İçerde kaybedilen üç puan ve oyundan yok yere atılması puan hanesine eksi olarak yazıldı.