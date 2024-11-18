ElevenLabs yeni platformunu tanıttı

Yapay zeka ve ses teknolojileri üzerine çalışan ElevenLabs, geliştiricilere yönelik sunduğu platforma önemli bir yenilik ekledi. Şirket, kullanıcıların diledikleri ses tonu, yanıt uzunluğu ve dil seçenekleriyle özelleştirilebilen tam kapsamlı sohbet ajanları oluşturabileceğini duyurdu.

Şirketin büyüme lideri Sam Sklar, TechCrunch’a yaptığı açıklamada, birçok müşterinin halihazırda ElevenLabs’in araçlarını kullanarak benzer projeler geliştirdiğini ancak bilgi tabanı entegrasyonu ve müşteri kesintileriyle başa çıkmanın zorluk yarattığını belirtti. Bu zorlukları çözmek için ElevenLabs, sohbet botları oluşturma sürecini tamamen yeniden tasarladı.

Kapsamlı Özelleştirme ve Entegrasyon

Kullanıcılar, ElevenLabs hesaplarına giriş yaparak bir şablon seçebilir ya da sıfırdan bir proje oluşturabilir. Platform, ajanın ana dilini, başlangıç mesajını ve karakterini belirlemek için bir sistem komutu eklemeye olanak tanıyor. Ayrıca, GPT, Gemini veya Claude gibi büyük dil modelleri arasında seçim yapabilir, yanıtların yaratıcılığını belirleyen “sıcaklık” ayarlarını değiştirebilir ve token kullanım sınırını düzenleyebilirler.

Bunun yanı sıra, ses, gecikme, stabilite ve maksimum konuşma uzunluğu gibi detaylar da kullanıcıların kontrolüne sunuluyor. Kullanıcılar, botun bilgi tabanını güçlendirmek için dosya, URL veya metin blokları ekleyebiliyor ve kendi özel dil modellerini entegre edebiliyor.

Geliştiricilere Özel Araçlar

ElevenLabs’in yazılım geliştirme kiti (SDK), Python, Javascript, React ve Swift ile uyumlu çalışıyor. Platform ayrıca WebSocket API ile daha fazla özelleştirme seçeneği sunuyor.

Şirketler, sohbet ajanlarını kullanarak müşteri ad ve e-posta bilgileri gibi belirli veriler toplayabilir ve çağrıların başarı kriterlerini doğal dilde tanımlayabilir.

Gelecek Planları ve Rekabet

ElevenLabs, metinden sese teknolojilerindeki tecrübesini bu yeni sohbet odaklı ürününe entegre ederken, konuşmadan metne dönüşüm (speech-to-text) teknolojisini de geliştirme aşamasında. Şirket, şu an bu hizmeti bağımsız bir API olarak sunmasa da gelecekte piyasaya sürerek Google, Microsoft, Amazon gibi devlerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Yeni yatırım arayışında olan ve değerlemesini 3 milyar doların üzerine çıkarmayı planlayan ElevenLabs, OpenAI gibi rakiplerin yanı sıra Vapi ve Retell gibi girişimlerle de rekabet ediyor. Şirket, modeller arasında kolay geçiş yapabilme ve özelleştirme seçenekleriyle pazarda fark yaratmayı amaçlıyor.