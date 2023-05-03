Elfida ne demek? Elfida isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Elfida da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Elfida ne demek? Elfida isminin anlamı nedir?

Elfida ne demek? Elfida isminin anlamı nedir?

Elfida adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Elfida isminin anlamını araştırıyor. Peki, Elfida ne demek? Elfida isminin anlamı nedir?

ELFİDA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Elfida ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İnce, uzun, bir harf.

- Feda etme, gözden çıkarma, verme.

- Rüzgârın kızı.

ELFİDA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elfida ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Elfida ismini koymak caizdir.

ELFİDA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Elfida adına sahip kişiler, tutkulu, merhametli, sezgisel, romantik ve çekici bir yapıdadır.

Genellikle hümanist, geniş görüşlü ve cömerttirler. İnsanlığa hizmet edebilecekleri meslekleri takip etme eğiliminde olurlar.

Elfida isimli kişiler eğlenceyi severler. Bu yüzden çok sevecen bir yönleri de vardır.

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