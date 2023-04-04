Kişiler Esmaül Hüsna’yı okuyarak Allah’ı anmış olur. Allah’ın isimlerine Emsaül Hüsna denirken El Hafid de Allah’ın diğer isimlerindendir. Peki, El-Hafid ne demek? El-Hafid anlamı ve fazileti nedir?

Allah'ın isimleri Esmaül Hüsna olarak bilinmektedir. El Hafid ismi de Allah'ın isimlerinden biri olarak bilinmektedir. Peki, El-Hafid ne demek? El-Hafid anlamı ve fazileti nedir?

EL HAFİD NE DEMEKTİR?

El-Hafid, Allah isimlerinden biri demektir.

Arapça kökenli bir kelime olan El-Hafid, Allah’ın istediğini yüceltip istediğini ise aşağı düşürebileceğini ifade etmektedir. Hak edeni ödüllendirme haksızları da cezalandırma gücüne sahiptir.

El-Hafid isminin zikredilerek Allah’ın azabından koruyacağına da inanılmaktadır.

El-Hafid, ismi Allah zulmedenleri sevmediği, mazlumlara zulüm edilmesinden hoşnut olmadığını ifade etmektedir.

Kulları, belirli sayılarda zikrederek El-Hafid esmasının faziletlerinden nasibini almak istemektedir.

El-Hafid, esması iftira, gıybet, gurur, başkasına her türlü acı çektirenleri yere indirebileceğini ifade etmektedir. Yaptıklarından pişman olmadıkları için de ayrıca daha büyük cezalar vereceği şeklinde yorumlanmaktadır.

EL HAFİD FAZİLETLERİ NELERDİR?

Allah’ın isimlerinden biri olan El-Hafid, sıklıkla okunarak inancın artırılması, Allah’ın makbul kulları arasında olunabilmesi istenmektedir. El-Hafid esması okunarak faziletlerinden faydalanmak arzu edilmektedir.

El-Hafid esmasının faziletleri arasında 1481 kez Ya Hafid zikri tekrarlanması gelmektedir. Bu sayede kullar, zorluklardan kurtularak feraha ermeyi beklemektedir.

3 gün oruç tutarak 70 bin El-Hafid esması çekerek Allah’ın gücüne inancın güçleneceğine inanılmaktadır.

‘’Ya Hafid, sen istediğini yokluğa istediğini varlığa düşürebilirsin. Ya Hafid Sen öyle bir Hafid’sın mi kendini yücelteni zillete düşürürsün, Ya Hafid, Sen öyle bir Hafid’ sın ki istediğini yüceltir refaha kavuşturursun.

İstediğini alçaltabilirsin. Ya Hafid, hasetten, zulümden koru nefsimi, zillete düşmekten koru kalbimi!’’

Duası okunarak Allah'ın isimleri zikredilerek hastaların şifa bulacağı, borçluların ödeme kolaylığına kavuşabileceğine inanılmaktadır.