Eli bıçaklı saldırgan ünlü oyuncunun kapısına dayandı! Eşi ve çocuklarıyla dehşeti yaşadı

Doctor Strange rolüyle hafızalara kazınan İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, 3,5 milyon sterlinlik evine yapılan bıçaklı saldırı ile gündeme geldi. Bir aşçı olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Jack Bissell, elindeki keskin balık bıçağıyla oyuncunun kapısına dayandı.

O SIRADA EVDEYDİLER

Bu olay esnasında 46 yaşındaki Cumberbatch'in, eşi ve çocuklarıyla birlikte evde olduğu biliniyor. Oyuncunun bahçesine giren aşçı tehditler savurduktan sonra kapıdaki intercom cihazını da duvardan söküp attı.

Lüks bir otelin restoranında da çalışmış bir şef aşçı olan saldırgan, Cumberbatch’e “Buraya taşındığını biliyorum. Umarım evin yanıp kül olur” diye seslendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Daily Mail'in haberine göre, saldırgan olay yerinden kaçtı ancak intercom üzerinde bulunan DNA izi sayesinde kısa sürede yakalandı. Polis sorgusunda suçunu kabul eden aşçıya 250 sterlin para cezası ve hakkında 3 yıla varan uzaklaştırma emri verildi.

Suçunu kabul eden adamın saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor ancak aşçının çalıştığı otelden huzursuzluk çıkararak uzaklaştırıldığı ve sicilinde hırsızlık olduğu biliniyor.

