Eli bıçaklı saldırgan ünlü oyuncunun kapısına dayandı! Eşi ve çocuklarıyla dehşeti yaşadı

"The Imitation Game", "The Power of the Dog" ve "Doctor Strange" gibi filmlerle tanınan Benedict Cumberbatch'in Londra'daki evine bir aşçı elinde bıçak ile saldırdı.