Eli Lilly hisseleri çakıldı

ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly, obezite tedavisine yönelik geliştirdiği orforglipron adlı hap formundaki ilacının klinik deney sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin açıkladığı verilere göre, denemeye katılan hastalar ortalama olarak vücut ağırlıklarının %12,4’ünü kaybetti. Bu oran, analistlerin ve yatırımcıların beklediği %13,7’lik sınırın altında kaldı. BMO Capital Markets analisti Evan Seigerman, yatırımcıların bu tür oral tedavilerden daha yüksek bir performans beklediğini belirtti. Aynı deneyde plasebo verilen katılımcıların ise sadece %0,9 oranında kilo kaybı yaşadığı ifade edildi.

Rakip Novo Nordisk’in Hisseleri Yükseldi

Eli Lilly’nin rakibi Danimarkalı Novo Nordisk’in geliştirdiği oral zayıflama ilacı ise ABD’de onay sürecinde olmasına rağmen, deneme sonuçlarında %15 oranında kilo kaybı sağladı. Bu gelişme sonrası Novo Nordisk’in hisselerinde %14’lük artış gözlemlendi. Obezite ilaçları pazarında rekabetin giderek kızıştığı bu dönemde, Novo Nordisk’in özellikle ABD pazarında yeniden güç kazanabileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Eli Lilly’nin enjeksiyon yoluyla uygulanan ve halihazırda piyasada bulunan Zepbound adlı ürünü ise %23’e varan kilo kaybı sağlamasıyla sektördeki en etkili tedavi olarak öne çıkmaya devam ediyor.

YAN ETKİLER VE YATIRIMCI TEPKİSİ

Orforglipron’un yan etkileri de beklentileri aşmış durumda. Denemelerde mide bulantısı, kusma ve ishal gibi yan etkilerin görülme sıklığının beklenenden yüksek olduğu açıklandı. Buna rağmen şirket, ilacın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin de deneyde kanıtlandığını ve yıl sonuna kadar Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) onay başvurusunda bulunulacağını bildirdi.

Eli Lilly CEO’su David Ricks, ikinci çeyrek verilerinde şirketin genel performansının beklentilerin üzerinde olduğunu belirtti. 2025 ikinci çeyreğinde şirketin geliri %38 artarak 15,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin obezite ilacı Zepbound’un satışları %172 artarken, diyabet ilacı Mounjaro’nun satışları da %68 yükseldi. Yıl sonu gelir hedefi ise 60 ila 62 milyar dolar aralığına revize edildi.