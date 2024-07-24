Elias Jelert Galatasaray'da. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elias Jelert Galatasaray'da. Resmen açıklandı

Kopenhag Kulübü, Elias Jelert'in, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu.

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Kopenhag Kulübü’nden yapılan açıklamada, Galatasaray ile Elias Jelert transferi için yapılan görüşmelerin tamamlandığı ve anlaşmanın sağlandığı belirtildi.

Jelert’in perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul’a geleceği ve sarı-kırmızılı kulüp ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Genç oyuncunun yıllık maaşının 900 bin Euro olacağı ifade edildi.

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Jelert’in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu.

2022 yılından bu yana Kopenhag’ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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