YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecikli Karateci Elif Azra Yıldırım, 25. Balkan Şampiyonasından 3.’lük madalyası ile döndü.

25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası 7-9 Kasım’da Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlendi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Elif Azra Yıldırım 47 kg kategorisinde 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” denildi.