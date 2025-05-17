Elif Buse Doğan saplantılı hayranıyla mahkemelik oldu

Şarkıcı Elif Buse Doğan, saplantılı hayranının tacizlerine dayanamayarak adliyeye başvurdu. Mahkeme, şüpheli hakkında 2 ay koruma kararı verdi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Doğan "Korku içindeyim, hayatım çekilmez hale geldi" dedi.

Bir süre sosyal medya mesajlarıyla rahatsızlık vermeye devam eden saplantılı şahıs, ardından Elif Buse Doğan’ın telefon numarasına ulaştı. Murat T., sık sık arayıp mesaj atarak şarkıcıyı ısrarla taciz etti.

Doğan, uyarılarına rağmen tacizlerine devam eden saplantılı hayranı karşısında hak arayışına giderek mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne müracaat eden şarkıcı Doğan, kendisini sürekli rahatsız eden hayranı için koruma kararı istedi.

Elif Buse Doğan, mahkemeye sunduğu dilekçede, saplantılı şahsın kendisini ısrarla rahatsız ettiğini, sürekli mesajlar gönderip aradığını belirtti.

Dilekçede, tacizcinin tüm uyarılara rağmen bu davranışlarına son vermediği ve Doğan’ın “Korku içindeyim, hayatım dayanılmaz bir hal aldı” ifadelerine yer verildi.

Talebi inceleyen mahkeme, Elif Buse Doğan’ın başvurusunu haklı bularak, şüpheli Murat T. hakkında koruma kararı çıkardı.

Karara göre, Murat T. önümüzdeki 2 ay boyunca Elif Buse Doğan’a yaklaşamayacak ve onunla herhangi bir iletişim kuramayacak.