Elif Buse Doğan’dan ‘taciz’ itirafı! Sektörün karanlık yüzünü anlattı

'Samsak Döveci’ ile müzik dünyasına giriş yapan ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Elif Buse Doğan, başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Genç yaşına rağmen güçlü vokaliyle öne çıkan şarkıcı Elif Buse Doğan, son olarak katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Sektörde yaşadığı zorlukları samimiyetle anlatan Doğan, 'Sektörde kadın olmanın zorlukları var mı?' sorusuna dürüst bir yanıt verdi.

Sözlü tacize uğradığını belirten Doğan, tacizciyi isim vermeden, "Zor şeyler yaşadım, yaşamaya da devam ediyorum ama bunları anlatmak istemiyorum. Görsel odaklı bir iş yapıyoruz." diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

"ÇOK ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Sahne kıyafetlerinden tutun, müzikle ilgisi olmayan insanların yorumlarına kadar çok şeyle karşılaşıyoruz. Eleştiriler zaman zaman can sıkıcı olabiliyor. Ne yazık ki sözlü taciz gibi durumlarla da karşılaştım.

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

Elif Buse Doğan, 16 Mart 1993’te Kocaeli’de doğan Türk halk müziği sanatçısı, şarkıcı ve sunucudur.

Güçlü sesi ve türküleri modern yorumlarla sunmasıyla tanınır. Müziğe yedi yaşında dedesinin öğrettiği bağlamayla başladı, 2002-2004 yıllarında Kocaeli’de ilköğretimler arası ses yarışmalarında Türk Halk Müziği dalında üç yıl üst üste birincilik kazandı.

Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde keman ve piyano eğitimi aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi gördü, 2008’de mezun oldu.

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda keman ve armoni eğitimi aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans yaptı. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nde doktora eğitimine devam ediyor.

Müzik Kariyeri:

2015’te ilk albümü “Bi Haber” ile profesyonel müzik kariyerine başladı.

2016’da “Gel Sevduğum” ve “Küp İçinde Nişasta” single’larını çıkardı.

2018’de ikinci albümü “Elif Zamanı” ile büyük beğeni topladı.

2022’de “Samsak Döveci” türküsü sosyal medyada viral oldu, geniş kitlelere ulaştı.

Popüler eserleri: “Telli Turnam”, “Bir Nefes Gibi”, “Yalan Dünya”, “Sarı Gelin”, “Canın Sağ Olsun”.

TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu ve Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ile konserler verdi.

Televizyon ve Radyo Çalışmaları:2016-2017’de TRT Müzik’te “Aşk İçin” programını hazırlayıp sundu.

2017-2022’de TRT Müzik’te “Nefesten Sese” programını Serkan Çağrı ile sundu.

Kral FM’de “Elif Zamanı” türkü istek programını 13 hafta canlı yayınladı.

Ödülleri:

2019 Magazinn.com Ödülleri - Yılın Halk Müziği Kadın Starı

2019 Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Halk Müziği Kadın Şarkıcı

2021 Göktürk Dergisi Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Halk Müziği Sanatçısı

2024 Müzik Onair Medya ve Sanat Ödülleri - En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı

2025 Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Fantezi Müzik Kadın Şarkıcısı

2025 Quality Of Magazine Ödülleri - En Quality Kadın Sanatçı