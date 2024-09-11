Elif'in katili eski sevgilisi çıktı. 4 çocuk annesiz kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elif'in katili eski sevgilisi çıktı. 4 çocuk annesiz kaldı

Konya'da, bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın (30), şiddet gördüğü eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından katledildiği ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda yaşandı. İş yeri sahibi Vedat D., kapının kilitli olmadığını fark ederek içeri girdiğinde, çalışanı Elif Ceren Arslan’ı kanlar içinde buldu.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının göğsünden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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SEVGİLİSİ ÖLDÜRDÜ

Arslan’ın, birkaç gündür masaj salonunda kaldığı ve eski sevgilisi Emrah Demirkıran'dan gördüğü şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

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Cinayet şüphelisi Demirkıran, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

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Demirkıran, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Genç kadından geriye, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolar kaldı.

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