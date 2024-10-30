'Elindeki bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı'

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'Elindeki bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı'

Ümraniye’de annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını öldürdüğü iddiasıyla hakkında adli işlem yapılan 27 yaşındaki A.A sorgusu sonrasında tutuklandı. A.A’nın polisteki ifadesinde babasının olay günü eve alkollü geldiğini annesine elinde bıçakla yürüdüğünü ve kendisini araya girmesi ile babasının yer düştüğünü söylediği öğrenildi.

Ümraniye’de 27 yaşındaki A. A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babası Atalay A. (60)’yı bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan şüpheli “Alkollü eve gelmişti elindeki bıçakla annemin üzerine yürüdü, ben araya girdim. Bıçak yere düşünce aldım. Aramızdaki itiş kakış sırasında olay meydana geldi" dedi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki Atalay A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Atalay A. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

"ELİNDEKİ BIÇAĞI ALMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki A.A.’yı gözaltına aldı. A. A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

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