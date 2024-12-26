Elinde çiçekle kız istemeye gitmişti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü

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Elinde çiçekle kız istemeye gitmişti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü

İki ay önce "yenge yok" diyerek özel hayatıyla ilgili açıklama yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile sözlendiğini duyurdu.

Sezon başında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem, bu önemli adımı da sosyal medya hesabından paylaştı. Çiçek buketiyle poz verdiği fotoğrafında yüzük emojisi kullanan Aktürkoğlu, takipçilerinin ilgisini çekti.

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ELİNDE ÇİÇEKLE KIZ İSTEMEYE GİTTİ

Kız isteme törenine katılan Kerem Aktürkoğlu'na, yakın arkadaşı Yunus Akgün eşlik etti. Kerem'in evlilik kararı, futbol camiasında büyük yankı uyandırırken nişanlısının kim olduğu merak edildi.

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CEREN AZAK KİMDİR?

Açıklamalara göre, milli futbolcunun nişanlısı Ceren Azak Kocaeli doğumlu ve Çocuk Gelişimi mezunu. Azak, Başiskele'de bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimi öğretmeni olarak çalışıyor. İki ay önce canlı yayında ilişkisi olmadığını belirten Kerem, dün akşam Ceren Azak ile verdiği söz fotoğraflarını paylaştı.

YUNUS AKGÜN EŞLİK ETTİ

Kerem Aktürkoğlu'nun bu özel gününde, Galatasaray'dan takım arkadaşı Yunus Akgün de yanındaydı. Aktürkoğlu'nun paylaşımı, kısa sürede büyük ilgi gördü ve pek çok tebrik mesajı aldı.

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BENFICA’DA YILDIZLAŞTI

Benfica'da geçirdiği başarılı sezonla dikkat çeken 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 19 resmi maçta attığı 10 gol ve yaptığı 5 asist ile büyük beğeni topladı. Piyasa değeri 25 milyon Euro'ya ulaşan Kerem, sadece futbol sahasında değil, özel hayatında da önemli adımlar atıyor.

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