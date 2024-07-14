Elinde Dolar'ı TL'si olanlar dikkat. İslam Memiş'ten 16 Temmuz uyarısı

İslam Memiş eline nakit geçen ancak altın ya da gümüş alamayan küçük yatırımcıya bir fırsat daha geldiğini söyledi.

HAZİRAN'I KAÇIRANLAR ÜZÜLMESİN

İslam Memiş eline yeni dolar ve TL geçen yatırımcılara iyi haberi verdi. ABD'deki enflasyon verisinin çok önemli olduğunu, TÜFE ve ÜFE verilerinin küresel piyasalarda, altın ve gümüş tarafında fiyatlamaya neden olduğunu belirten Memiş "Fed ne zaman faiz indirimlerine başlar, bunun ipuçlarını arayacağız" diye konuştu.

Muhtemelen yılın son çeyreğinde Fed'in faiz indirim beklentinin karşılanacağını söyleyen Memiş, ABD'de beklentinin altında enflasyon rakamlarının gelmesi ile Fed'in indirim ihtimali fiyatlandığını söyledi. Memiş ons altında 2416 dolara kadar yükselişin görüldüğünü söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ FIRSATLAR VAR

Haziran ayında altın ve gümüş almayanların, eline yeni TL ve dolar geçmiş olanların üzüldüğünü söyleyen İslam Memiş "Yeni fırsatlar yine karşınıza geliyor. Demek ki önümüzdeki hafta altın ve gümüş tarafında alım fırsatı sürecine gireceğiz" diye konuştu.

İslam Memiş dolar kurunun her ne kadar ABD enflasyon verisi beklenenin altında gelse de içeride gerilemediğini, dolar kuru 33 lira 5 kuruş olduğunu ancak kurun 33 lira üzerine yerleşme isteği bulunduğunu belirtti.